Lula vai rever posição do Brasil sobre estatuto de Tribunal Penal Internacional

O Presidente do Brasil disse esta segunda-feira que vai rever a posição do país sobre o estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI), depois de garantir que não vai permitir a prisão do líder russo em território brasileiro.

"O papel do Tribunal Penal Internacional tem de ser revisto (...). Vou estudar este assunto", disse, numa conferência de imprensa em Nova Deli, quando questionado sobre a possibilidade de o Presidente russo, Vladimir Putin, ser detido caso decida participar na cimeira do G20, que se realiza em 2024 no Brasil.

Putin é alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional emitido em março, por suspeita de crimes de guerra pela deportação de crianças ucranianas.