Luso-venezuelano amarrado e executado a tiro

Imprensa local fala em vingança contra o católico e ativista político.

08:58

O luso-venezuelano Gabriel Mendonça de Sá foi encontrado morto na segunda-feira, amarrado, descalço e executado com quatro tiros na cabeça e tórax.



A vítima, de 33 anos, residia no município de El Hatillo, situado na área metropolitana de Caracas, capital venezuelana.



Era engenheiro de sistemas informáticos de profissão e terá sido assassinado, ao que tudo indica, um dia depois de ter saído para fazer uma caminhada.



Foi a família a alertar as autoridades policiais, dada a demora no regresso a casa.



A imprensa local fala em vingança contra o católico e ativista político.