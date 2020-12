Uma jovem lusodescendente, de 15 anos, morreu na noite desta quinta-feira num acidente na N15, no Luxemburgo.Segundo o Lux24, a jovem seguia num carro com a mãe e as duas irmãs quando colidiram contra um trator, em Fuussekaul.A mãe e as três filhas residiam no norte do Luxemburgo.