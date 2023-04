#Missing

? Disparition d'un mineur

Camron Pereira De Sousa (16 ans) a été vu pour la dernière fois le 20 avril 2023 au Lycée Belval.



Infos ??commissariat Differdange :

(+352) 244 53 1000

police.differdange@police.etat.lu



Infos et description: https://t.co/gcJ7N3tL5N

Camron Pereira de Sousa, lusodescendente de 16 anos, está desaparecido desde a passada quinta-feira no Luxemburgo. Segundo as autoridades, o jovem foi visto pela última vez no liceu Bel-val. Nesse momento, vestia uma camisola preta, calças claras e ténis pretos da marca Asics.O rapaz tem 1,70 metros, cabelo curto e encaracolado e pele morena.Em atualização