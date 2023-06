Portugueses na luta contra 400 fogos “incontroláveis” no Canadá

Já estão em ação no terreno os 140 operacionais da Força Operacional Conjunta portuguesa enviados para apoiar os bombeiros canadianos no combate à vaga de incêndios que há semanas devasta a região do Quebec, no Canadá. São mais de 400 focos ativos que já consumiram mais de 5 milhões de hectares de floresta – em comparação, no ano passado, em toda a Europa arderam 881 mil hectares, 112 mil em Portugal.





“Estão incontroláveis. Incontroláveis”, declarou ao ‘New York Times’ Fabrice Mossé, comandante francês, que, tal como o contingente luso, está envolvido no combate. Mas as táticas usadas já estão a causar problemas, com os bombeiros europeus a questionar porque não foi feito um ataque inicial a estes incêndios. As diferenças no plano de combate devem-se à dimensão da área afetada – três vezes o tamanho de França – e à baixa densidade populacional naquela região, onde as chamas percorrerem centenas de quilómetros sem afetar zonas habitadas.