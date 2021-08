Luta contra os incêndios na Grécia continua com o agravamento do vento

A Grécia continua esta sexta-feira em múltiplas frentes contra os incêndios que resistem ao controlo, com evacuações contínuas para evitar danos humanos e com o fator agravante de os ventos fortes terem atingido as áreas afetadas.

Durante toda a noite, centenas de bombeiros e soldados, com a ajuda de meios terrestres e aéreos, têm vindo a combater as chamas na parte norte de Atenas, onde na quinta-feira se chegou a pensar que os incêndios estavam sob controlo.

A batalha contra as chamas tem sido semelhante na ilha de Evia, onde não houve descanso desde que os primeiros incêndios deflagraram e centenas de pessoas tiveram de ser resgatadas das praias nas primeiras horas da manhã.