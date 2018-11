Veículo colidiu com um carro antes de cair no rio Yangtze.

10:17

A fight between the bus driver and an angry passenger caused the Chongqing bus to plunge into Yangtze River on Sunday, which left 13 people dead and 2 missing, said Chongqing police. https://t.co/3Eo8rBIKyb pic.twitter.com/gnVgKH496E — China Daily (@ChinaDaily) 2 de novembro de 2018

Uma discussão entre uma mulher e o condutor originou no domingo um acidente de autocarro que matou 13 pessoas em Chongqing, na China.Segundo avança a imprensa chinesa, o autocarro colidiu com um carro antes de cair no rio Yangtze.Cerca de 15 pessoas estavam no autocarro, com a caixa preta do veículo a ter sido encontrada sem quaisquer anomalias.Treze corpos foram encontrados e duas pessoas foram dadas como desaparecidas.