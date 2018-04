Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lutador de MMA assassinado em frente à mulher e ao filho

Adriano 'Mamute' foi baleado e esfaqueado em casa, no Brasil.

19:10

Adriano Pereira, Lutador de MMA (artes marciais mistas) conhecido pela alcunha de 'Mamute', foi assassinado em casa na madrugada desta terça-feira, na cidade brasileira de Belém. O lutador foi esfaqueado e baleado em frente à mulher ao filho, noticia a Globo.



A Polícia Federal revela que o lutador foi surpreendido pelas 23h30 quando um trio de encapuzados bateu à porta de casa. Ao abrir a porta, Adriano foi agredido e tentou fugir para o quarto onde estavam a mulher e o filho. Foi atingido com um tiro na cara, mas ainda estaria vivo quando os agressores se preparavam para sair.



Mamute foi então golpeado no peito com golpes de faca.



A polícia está a investigar o crime de que foi alvo o atleta de 29 anos, a quem não eram conhecidos inimigos e sobre o qual não havia relatos de ameaças. Para além da luta, Adriano trabalhava como eletricista numa empresa de construção naval.