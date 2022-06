O ministro da Defesa chinês, Wei Fenghe, advertiu este domingo, em Singapura, que a China vai “lutar até ao fim” para impedir a independência de Taiwan e que a reunificação da ilha com Pequim será idealmente pacífica. “Vamos lutar a todo custo e vamos lutar até ao fim.Esta é a única opção para a China”, alertou Wei Fenghe, durante um discurso no Diálogo Shangri-La, um fórum anual de segurança realizado em Singapura. “Aqueles que procuram a independência de Taiwan com o objetivo de dividir a China certamente não alcançarão os seus objetivos”, acrescentou o responsável chinês. “Ninguém deve subestimar a determinação e a capacidade das forças armadas chinesas na salvaguarda da sua integridade territorial”, concluiu Wei Fenghe.