"Lutaram de forma corajosa e disciplinada contra o vírus": Comissão Europeia elogia combate à Covid-19 em Portugal

A presidente da Comissão Europeia garante que "a União Europeia está solidária com Portugal" face à crise provocada pela pandemia da covid-19, como o demonstra o facto de o país ser um dos importantes beneficiários do Fundo de Recuperação.

Em entrevista à agência Lusa na véspera da sua primeira visita oficial a Portugal enquanto presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen afirma que "os cidadãos portugueses lutaram de forma muito corajosa e disciplinada contra o vírus e até têm sido mais bem-sucedidos do que outros", e podem contar com o apoio da UE, que ajudará igualmente a "impulsionar" a retoma da economia portuguesa.

"A União Europeia assegurará que o povo português, os cidadãos europeus e as pessoas em todo o mundo tenham acesso a uma futura vacina. E a UE estará também ao lado dos portugueses na recuperação da crise económica", garante a presidente da Comissão.



Von der Leyen aguarda "bons resultados" da presidência portuguesa da UE

A presidente da Comissão Europeia acredita que o trabalho conjunto com a presidência portuguesa do Conselho da UE no primeiro semestre de 2021 produzirá "bons resultados", pois sente Portugal do seu lado em várias matérias, como a "dimensão social".

Ursula von der Leyen, antecipando a quarta presidência portuguesa da União, sublinha que esta "surge num momento crucial", pois a pandemia, que provocou a maior crise na Europa desde a II Guerra Mundial, "ainda não acabou e a recuperação está ainda numa fase inicial".

No contexto da recuperação, destaca a presidente da Comissão, é fundamental ter em conta "a dimensão social", matéria em que diz não ter dúvidas de ter Portugal do seu lado, "como aliás noutros temas".



Portugal está no bom caminho energético e digital

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considera que Portugal está no "bom caminho" para conseguir energias mais limpas e maior digitalização, devendo agora aproveitar a "oportunidade única" dos fundos europeus pós-crise para o consolidar.

"Já antes da pandemia, Portugal estava no bom caminho para garantir um cabaz energético mais limpo e uma maior digitalização", declara a responsável, numa entrevista à agência Lusa na véspera da sua primeira visita oficial a Portugal enquanto presidente do executivo comunitário.

Aproximando-se também o prazo para os Estados-membros enviarem para Bruxelas as suas prioridades para as verbas que vão receber do «NextGenerationEU», o fundo de recuperação pós-crise da covid-19 proposto pelo seu executivo e acordado pelos líderes europeus numa longa cimeira em julho passado, Ursula von der Leyen recorda que o executivo comunitário "publicou orientações pormenorizadas para ajudar os Estados-membros a prepararem os seus planos de recuperação nacionais".