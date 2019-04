Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lutas na capital da Líbia matam 56 pessoas

Entre os mortos estão dois médicos e o condutor de uma ambulância.

09:40

Pelo menos 56 pessoas morreram em Tripoli, capital da Líbia, na sequência de lutas entre as forças líbias orientais e as tropas leais ao governo.



Entre os mortos estão dois médicos e o condutor de uma ambulância, informou num comunicado a Organização Mundial da Saúde da ONU.



As forças do Exército Nacional da Líbia do comandante do leste Khalifa Haftar ocuparam posições nos subúrbios a cerca de 11 km ao sul do centro da cidade na manhã desta quinta-feira.



Em Atualização