"Lutei por um futuro melhor": Afegãs prometem não desistir dos seus direitos e protestam em Cabul

Um pequeno grupo de mulheres afegãs manifestou-se este sábado nas ruas de Cabul, exigindo igualdade de direitos e a participação no Governo.Os talibãs responderam com gás lacrimogéneo para dispersar o grupo, avança a Tolo News. A violência começou quando as forças talibãs impediram as mulheres de avançar para o palácio presidencial."Juntaram-se a nós várias mulheres em defesa dos nossos direitos e estávamos a caminho do palácio presidencial", disseUm porta-voz dos talibãs disse que não tiveram alternativa e usaram gás lacrimogéneo."As manifestantes estavam a dirigir-se ao Palácio Presidencial", uma zona na qual está proibida a passagem, avançouOs protestos foram organizados depois do grupo no poder ter dito que as mulheres não podem trabalhar em cargos elevados no futuro governo.