Luxemburgo legaliza o uso de canábis para consumo e produção

O ministro da justiça do Luxemburgo, Sam Tamson, disse que "o governo quer permitir que as pessoas cultivem a planta da canábis em casa. A ideia é que um consumidor não esteja em situação ilegal e não apoiamos toda a miséria que está associada ao comércio da produção, do transporte e da venda, e os seus resultados legais. Queremos [o governo] fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para afastar a canábis do mercado negro. "

O governo do Luxemburgo anuciou, esta sexta-feira, a aprovação do cultivo e consumo da canábis para cidadãos maiores de 18 anos. É o primeiro país da Europa a legalizar estas práticas.Pessoas com mais de 18 anos vão poder cultivar legalmente até quatro plantas de canábis, por família, para uso pessoal, numa varanda, terraço ou jardim em casa, noticiou o jornal The Guardian.

O comércio das sementes será permitido sem qualquer limite na quantidade ou níveis de Tetra-hidrocanabinol (THC), o principal constituinte psicoativo. Também será possível comprar sementes em lojas, importar ou comprar online, adiantou o governo.





do consumo e transporte de canábis ou produtos derivados que não sejam sementes, em espaço público ou para fins comerciais, seja gratuitamente, ou a troco de pagamento, mantém-se. O consumo e transporte de uma quantidade até 3 gramas da droga não será considerado crime, mas sim contraordenação, sendo as multas reduzidas para 25 euros. O governo acrescenta, porém, que para os condutores de automóveis haverá "tolerância zero".



O governo do Luxemburgo também tem como objetivo permitir a produção nacional da droga para fins comerciais, mas a pandemia da Covid-19 veio adiar a criação de uma cadeia de produção nacional e a distribuição regulamentada pelo estado da planta.



A proibição