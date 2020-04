Luxemburgo quer testar toda a população até final de maio para combate ao coronavírus

O governo luxemburguês quer testar, até final de maio, todos os cerca de 600 mil habitantes do país, no âmbito da sua estratégia de alívio das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, indicou esta terça-feira o Ministério da Saúde do Grão-ducado.

"Graças ao tamanho do Luxemburgo e o número limitado de residentes temos uma grande oportunidade: podemos testar toda a população num curto período de tempo. Isso tornar-nos-á o primeiro país do mundo a ter uma visão completa do número de cidadãos infetados", disse o ministro do Ensino Superior e Investigação, Claude Meisch.

Numa primeira fase serão testados os estudantes e professores. Ainda esta semana, poderão ser testados cerca de seis mil alunos do secundário e 2.500 professores, antes do regresso às aulas, a 4 de maio. Os testes são voluntários, mas o governo apela a que o maior número de pessoas aceite ser testado.

Numa fase posterior, o objetivo é testar 20 mil pessoas por dia. E os testes poderão abranger também os residentes nos países vizinhos que trabalham no país.

Nas próximas semanas serão instalados 17 postos de testes no país, refere ainda o governo.

"O elevado número de testes ajudará a avaliar a propagação do coronavírus e detetar, pela primeira vez, os casos assintomáticos, que se estima que representem 80% do total de casos. Isso significa que podemos detetar muito mais pessoas infetadas, colocá-las em isolamento e identificar os contactos que tiveram com outras pessoas, quebrando as cadeias de transmissão", referiu a ministra da Saúde, Paulette Lenert.





"Como a proteção será tanto maior quanto maior for o número de pessoas testadas, encorajamos todos os residentes a participarem", acrescentou.

A população será dividida em três contingentes, decorrendo os testes de forma faseada.