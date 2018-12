Luxemburgo vai ser o primeiro país com transportes públicos gratuitos

Medida, apesar de inédita, surge num contexto onde o Governo vinha a "apostar".

O Luxemburgo está a preparar-se para fazer história e ser o primeiro país do Mundo a ter todos os transportes públicos gratuitos. A medida vai entrar em vigor no próximo verão e consta dos planos do Governo do primeiro-ministro Xavier Bettel num segundo mandato à frente do país.

O pagamento de bilhete em comboios, elétricos e autocarros vai terminar, avança o The Guardian. A iniciativa tem como objetivo reduzir o número de carros a circularem, uma vez que o país tem um grande problema de congestionamento de trânsito.



A redução de emissão de gases poluentes é outro dos motivos.

De notar que o Luxemburgo recebe, todos os dias, milhares de pessoas que residem nos países vizinhos e que lá trabalham. A capital é das cidades mais congestionadas a nível de tráfego.

Esta medida, apesar de inédita, surge num contexto onde o país vinha a "apostar": os transportes públicos já eram gratuitos para as crianças e jovens até aos 20 anos desde este verão.



Duas horas de viagem custavam dois euros.