Luz ultravioleta para desinfetar meios de transporte? Cientistas alegam que medida é eficaz

"Sabe-se há mais de 100 anos que a luz ultravioleta é incrivelmente eficiente a matar vírus e bactérias", disse David Brenner, diretor do Centro de Pesquisa Radiológica da Universidade de Columbia, que aconselha o Foye no programa piloto.



Segundo Brenner, as experiências levadas a cabo por cientistas na Colômbia, que trabalham em ambientes de laboratório controlados, a luz ultravioleta é eficaz a "matar o vírus" e este pode sobreviver até 72 horas em assentos de autocarros ou metro.





