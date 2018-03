Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luzes da Torre Eiffel desligadas em homenagem às vítimas de atentado no sul de França

Presidente da Câmara de Paris anunciou que todos os parisienses estão solidários com as vítimas.

20:23

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, anunciou que as luzes da Torre Eiffel vão ser desligadas à meia-noite em memória das três pessoas que foram mortas hoje no sul do país durante um ataque terrorista.



Hidalgo escreveu na sua conta na rede social Twitter que todos os parisienses estão solidários com as vítimas.



Não adiantou quando é que as luzes da Torre voltam a ser ligadas.



O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, confirmou a existência de um português entre os quatro mortos provocados pelo ataque.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já manifestou a sua solidariedade para com a família do português que morreu no ataque no Sul de França, a propósito do qual enviou uma mensagem ao seu homólogo, Emmanuel Macron.