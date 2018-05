Macacos atacam turistas franceses no Taj Mahal

Turistas foram perseguidos e agredidos quando tiravam 'selfie'.

Por Lusa | 15:51

As autoridades indianas recomendaram esta terça-feira aos turistas para se manterem afastados de macacos, depois de um grupo de primatas ter provocado ferimentos ligeiros em dois turistas franceses em visita ao monumento Taj Mahal.

Os turistas apresentaram arranhões e mordidelas depois de serem perseguidos e agredidos por macacos, enquanto tiravam fotos no complexo do Taj Mahal.

De acordo com a polícia, os turistas "tiravam 'selfies' diante do Taj Mahal quando um grupo de macacos os atacou", disse à agência France-Presse o oficial de polícia R. V. Panday, acrescentando que as vítimas foram socorridas no local.