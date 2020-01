Macau adia regresso às aulas e fecha bibliotecas, museus e espaços desportivos

Macau anunciou esta sexta-feira a suspensão de serviços, o encerramento de espaços culturais e desportivos, bem como o adiamento do regresso às aulas no ensino superior, devido ao vírus chinês que já causou 26 mortes e infetou 830 pessoas.

Em mais de uma dezena de comunicados oriundos de diferentes organismos, as autoridades deram a conhecer a decisão de se adiar até 11 de fevereiro o regresso às aulas nas 10 instituições do ensino superior.

A medida é divulgada poucas horas depois de ter sido anunciado o adiamento do reinício das aulas nas escolas do ensino não superior pelo menos durante uma semana, com as autoridades a aconselharem os centros de apoio pedagógico complementar particulares e as instituições da educação contínua a adotarem a mesma decisão.