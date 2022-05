Macau autoriza entrada de portugueses não residentes a partir de sexta-feira

As autoridades de Macau anunciaram esta sexta-feira que os portugueses não residentes podem, a partir da próxima sexta-feira, entrar no território, sem autorização prévia dos Serviços de Saúde locais.

No entanto, a entrada está limitada a quem, nos 21 dias anteriores à entrada em Macau, tenha estado na China, Hong Kong e Portugal.

"A partir do dia 27 de maio de 2022, as pessoas detentoras de nacionalidade portuguesa que não tenham estado em locais fora do Interior da China, da Região Administrativa Especial de Macau, da Região Administrativa Especial de Hong Kong ou de Portugal (exceto os locais onde tenham permanecido devido a escala ou transbordo de meios de transporte) nos últimos 21 dias anteriores à entrada, podem entrar em Macau, em cumprimento dos requisitos de entrada, sem autorização prévia das autoridades de saúde", indicaram, em comunicado.