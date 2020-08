Macau com campanha para ajudar crianças desfavorecidas em São Tomé e Príncipe

Uma associação de Macau lançou uma campanha a favor de crianças desfavorecidas em São Tomé e Príncipe para ajudar na compra de material escolar, disse hoje à Lusa a presidente daquela entidade sem fins lucrativos.

A campanha solidária destina-se à "compra de material escolar para as famílias mais carenciadas" da província de Cantagalo, afirmou Marta Pereira, da Somos! - Associação de Comunicação em Língua Portuguesa.

A campanha de solidariedade intitulada de "Somos! Sorrisos em São Tomé" divide-se numa angariação de donativos, que podem ser feitos através de uma conta no Banco Nacional Ultramarino (número 9014937266 e código Swift BNULMOMX), e numa festa solidária marcada para 29 de agosto, a partir das 18:00, no qual vão atuar 'dj's' no Vic's Restaurante.

"Apercebemo-nos das carências efetivas das meninas e meninos são-tomenses e, particularmente, daquela localidade (...) Depois de falarmos com o presidente da autarquia local, decidimos assinalar o terceiro aniversário da nossa associação com uma festa solidária", explicou a presidente da associação de Macau.

"Falamos de uma província com um grande número de famílias desestruturadas, numerosas e algumas dependentes do álcool. Muitas sem condições de comprar seja o que for para os filhos", acrescentou Marta Pereira, que sublinhou ainda a "violência no seio destas (...) família" e o facto de existirem "muitas adolescentes a engravidar e a casar precocemente".

"Consideramos que uma sociedade em que há grandes desigualdades na distribuição da riqueza não pode ser justa e a aposta deve começar da educação escolar", concluiu.

A angariação de donativos através da conta solidária vai prolongar-se até 15 de setembro.