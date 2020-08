Macau com novas regras de entrada, estrangeiros continuam excluídos

Macau tem desde esta segunda-feira novas regras para a entrada nas fronteiras em função da proveniência, continuando os estrangeiros que não tenham residência na antiga colónia portuguesa banidos do território.

Segundo informação publicada esta segunda-feira no 'site' oficial do Governo, os chineses residentes na China continental ficam dispensados de quarentena, devendo, no entanto, apresentar um certificado negativo do teste de ácido nucleico, realizado nos sete dias anteriores.

O anúncio segue-se ao levantamento da quarentena, "a partir de 31 de agosto", para "as pessoas vindas de Vila Nantang, Lufeng, na cidade de Shanwei, da província de Guangdong", uma medida anunciada pelo executivo no domingo e confirmada hoje durante a conferência bissemanal sobre a situação da pandemia de covid-19 no território.