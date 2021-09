Macau decreta estado de emergência imediata

Macau decretou esta sexta-feira o estado de emergência imediata após detetar mais um caso de infeção com o novo coronavírus, o 65.º no território, informaram as autoridades.

Trata-se de um segurança de um hotel, que tem acolhido pessoas obrigadas a cumprir quarentena no âmbito das medidas de restrição devido à covid-19.

O anúncio surge poucas horas após as autoridades sanitárias terem contabilizado mais um caso, um residente de Macau de nacionalidade turca, de 31 anos, que partiu da Turquia e que efetuou escala e transferência de voo em Singapura, que inicialmente tinha acusado negativo ao teste contra a covid-19, de acordo com o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.