Macau decreta estado de prevenção imediata e avança para testagem massiva à Covid-19

Macau decretou este domingo o estado de prevenção imediata depois de detetar 12 casos de Covid-19, oito deles assintomáticos, e decidiu avançar para a testagem maciça da população em 48 horas.

As autoridades, que admitiram o aumento do número de casos nas próximas horas e ser esta a situação mais grave vivida no território desde o início da pandemia, aplicaram medidas de isolamento em duas zonas da cidade, onde é proibida a saída de todas as pessoas das residências.

Em outras zonas, não é permitida a saída dos edifícios antes de ser efetuado o primeiro de cinco testes de ácido nucleico obrigatórios.