Macau destrói 126 quilos de peixe congelado com vestígios de covid-19 oriundos do Vietname

As autoridades de Macau destruíram 126 quilogramas de peixe congelado importado, depois de encontrarem vestígios do novo coronavírus responsável pela covid-19 no interior de uma embalagem, foi esta sexta-feira anunciado.

A testagem do peixe foi realizada na noite de quinta-feira, durante uma inspeção regular de importação de alimentos, que não detetou o SARS-CoV-2 nos invólucros de plástico exteriores e interiores, acrescentou o Instituto de Assuntos Municipais (IAM) de Macau.

O IAM "lançou imediatamente um plano de emergência, selando e destruindo todas as 20 caixas" de peixe congelado, que "não chegaram ao mercado", de acordo com um comunicado.