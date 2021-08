Macau deteta Covid-19 em oito amostras ambientais após desinfeção de locais

As autoridades de Macau detetaram a presença do novo coronavírus em oito amostras ambientais recolhidas após a desinfeção dos locais onde estiveram as quatro pessoas infetadas com a variante Delta, que levaram à realização de testes em massa.

As amostras foram recolhidas em casa e "nos locais de trabalho e instalações usadas por cada doente", incluindo em "supermercados, restaurantes e bibliotecas", explicaram os Serviços de Saúde do território, em comunicado.

"Em 100 amostras recolhidas, 8 (oito) foram positivas para a covid-19", informaram, precisando que a recolha foi feita "após realizar a limpeza e desinfeção dos locais" onde estiveram as pessoas infetadas.