Macau e Hong Kong suspendem vacina da BioNTech contra Covid-19 por defeitos na embalagem

As autoridades de Macau e de Hong Kong anunciaram esta quarta-feira a suspensão da administração da vacina da BioNTech após terem sido detetados defeitos na embalagem de um lote.

A Direção dos Serviços de Saúde de Macau disse ter sido notificada de "defeitos na embalagem da vacina" produzida pela companhia alemã BioNTech "relacionados com a tampa frasco do lote número 210102", sendo que todas as vacinas (...) existentes em Macau pertencem a este lote".

"A BioNTech/Fosun Pharma [parceira chinesa da empresa alemã] iniciaram já investigações sobre a causa deste problema tendo decidido suspender imediatamente a vacinação", informaram as autoridades de Macau em comunicado.