Macau interditou a partir deste sábado a entrada no território a pessoas oriundas de oito países africanos, justificando a decisão com a ameaça da variante omicron do novo coronavírus.

A proibição incluiu aqueles que tenham estado na África do Sul, Botsuana, Zimbabué, Namíbia, Lesoto, Suazilândia, Moçambique ou Maláui nos últimos 21 dias.

A nova variante foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.