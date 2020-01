Macau garante 20 milhões de máscaras para prevenir vírus chinês mortal

As autoridades de Macau garantiram esta terça-feira o fornecimento de 20 milhões de máscaras até sexta-feira para prevenir o vírus de Wuhan, que causou nove mortos e mais de 400 infetados, com os residentes a terem prioridade na aquisição.

"Vinte milhões de máscaras vão chegar a Macau antes do Ano Novo chinês [Ano Novo Lunar que começa na sexta-feira]" e vai-se procurar "evitar o açambarcamento", limitando a compra a 10 máscaras a cada dez dias, explicou esta terça-feira o diretor dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, em conferência de imprensa, após ser confrontado com o cenário de falta de stock nos estabelecimentos e no dia em que as autoridades anunciaram existir uma pessoa infetada com o vírus originário da cidade chinesa de Wuhan.

O equipamento vai ser adquirido pelos Serviços de Saúde e a venda vai ser efetuada em cerca de meia centena de farmácias comunitárias, acrescentou o responsável, que desaconselhou o uso prolongado de máscaras, referindo que se justifica sobretudo quando a população se deslocar a unidades de saúde ou se sentir febril, exemplificou.