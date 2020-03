Macau não tem qualquer infetado com coronavírus há mais de um mês

O último paciente diagnosticado com coronavírus em Macau recebeu alta hospitalar na passada sexta-feira e a região não regista qualquer novo caso há mais de um mês, segundo avança o South China Morning Post.As autoridades de saúde de Macau anunciaram que uma mulher de 64 anos foi enviada para um centro de saúde público para ficar em isolamento. Todos os 10 casos registados em Macau terminaram com a recuperação dos infetados."Neste momento, Macau tem zero pacientes, zero casos sérios, zero mortes e zero infetados nos hospitais", revelou o diretor do Departamento de Saúde de Macau, Lei Chin-ion.Macau não regista qualquer nova infeção por coronavírus desde o dia 4 de fevereiro. O primeiro caso tinha sido confirmado a 22 de janeiro.Entre as medidas preventivas tomadas pelo Governo de Macau estavam o encerramento de bares, cinemas e casinos.