Macau praticamente fechado devido à Covid-19, quem não usar máscara arrisca prisão

Macau vai encerrar, a partir de segunda-feira, todas as atividades comerciais não essenciais, incluindo casinos, anunciaram hoje as autoridades, referindo que a não utilização de máscaras KN95 ou "de padrão superior" e a permanência na rua está proibida.

"[Entre] 11 a 18 de julho, vão ser suspensos todos os serviços comerciais, mantendo alguns serviços essenciais aos cidadãos, para melhor controlar a transmissão de epidemia", disse o secretário para a Administração e Justiça de Macau durante a conferência diária da Saúde.

Citando um despacho do Chefe do Executivo, publicado esta tarde em Boletim Oficial, André Cheong referiu que estão excluídas da nova medida as entidades que "prestam serviços públicos essenciais", como o fornecimento de água, eletricidade ou transportes públicos.