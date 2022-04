Macau regista taxa de desemprego de 3,5% no primeiro trimestre

A taxa de desemprego em Macau foi de 3,5% no primeiro trimestre do ano, revelando uma subida de 0,2 pontos percentuais em relação aos três meses anteriores, anunciaram hoje as autoridades.

A taxa de desemprego dos residentes (4,5%) também aumentou 0,2 pontos percentuais entre janeiro e março, indicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) em comunicado.

"A população desempregada era composta por 13.300 pessoas, mais 500, face ao período transato", notou aquele departamento do Governo.

"Entre os desempregados à procura de novo emprego, a maioria trabalhou anteriormente no ramo de atividade económica das lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogos e no ramo da construção", detalhou a DSEC.

Por seu turno, "a mediana do rendimento mensal do emprego da população empregada fixou-se em 16 mil patacas (1.872 euros)", acrescentou na mesma nota.