Macau sobe alerta e declara estado de prevenção imediata devido a super tufão

Macau subiu esta sexta-feira o nível de alerta de 3 para 8, o terceiro mais elevado, e declarou o estado de prevenção imediata, quando o super tufão Saola está a pouco mais de 200 quilómetros do território.

O aviso para inundações foi também emitido, com especial preocupação para as zonas baixas da cidade. Para já o aviso será de grau laranja, mas com a possibilidade "moderada a relativamente alta" de passar para vermelho, o segundo alerta mais elevado e em que se prevê que o nível da água atinja valores superiores a 2,5 metros acima do pavimento.

O serviço de transportes públicos foi suspenso, assim como a circulação rodoviária nas pontes -- à exceção do tabuleiro inferior da ponte Sai Van.