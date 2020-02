Macau vai isolar quem entre no território e tenha estado em Itália ou Irão 14 dias antes

Macau vai isolar as pessoas que entrem no território e que tenham estado em Itália ou no Irão 14 dias antes, anunciaram este sábado as autoridades.

A medida entrou em vigor às 12h00 (04h00 em Lisboa) e destina-se a reforçar a prevenção, explicaram as autoridades em comunicado.

"Os indivíduos que tenham estado na Itália ou no Irão nos 14 dias anteriores à entrada em Macau, devem efetuar, a pedido dos Serviços de Saúde, observação clínica de isolamento nos locais indicados em Macau, com a duração de 14 dias, sem prejuízo de outras medidas de prevenção da epidemia", indicaram.