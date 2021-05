Macau vai realizar testes à Covid-19 a quem recorra aos hospitais e apresente febre

As autoridades de saúde de Macau anunciaram esta segunda-feira que vão realizar testes à covid-19 a quem recorra aos hospitais e que apresente febre, devendo as pessoas permanecerem em casa até receberem o resultado.

O teste só não será feito nos casos em que a pessoa revele sintomas compatíveis com um quadro clínico diferente da covid-19 que explique o estado febril.

A nova medida foi justificada pela preocupação com os recentes casos detetados na vizinha província chinesa de Guangdong, com as autoridades de Macau a salientarem que o objetivo é identificar o mais cedo possível casos potenciais e a apelarem à população para evitar saídas do território para locais onde se registem surtos locais.