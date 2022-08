Macedónia do Norte declara estado de emergência energética

O Governo da Macedónia do Norte declarou esta sexta-feira que entrará em estado de emergência a partir de setembro no fornecimento de energia elétrica e de aquecimento às famílias, em resposta à crise da dependência total do gás russo.

"A decisão foi tomada principalmente como resultado da escassez de eletricidade e de problemas nos mercados globais, e também para explorar alternativas ao gás natural devido à insuficiência deste combustível", explicou o Governo de Skopje, precisando que a medida entra em vigor no dia 01 de setembro.

Este é o segundo estado de emergência no fornecimento de energia nos últimos dez meses no país, depois de ter sido também declarado no final do ano passado e alargado ao setor do aquecimento doméstico no início de 2022 em Skopje.

A medida prevê que todos os edifícios públicos devem reduzir as despesas energéticas em 15% e prevê consequências para os infratores, enquanto as empresas privadas e as famílias são apenas "aconselhadas" a seguir estas medidas.

As centrais elétricas estatais da Macedónia do Norte (ESM) terão de aumentar a produção interna em 25% e queimar mais gás natural, carvão e mazut (um fuelóleo pesado de baixa qualidade) para assegurar a procura tanto dos cidadãos como da economia.

A ESM prepara-se igualmente para assumir o controlo do aquecimento de Skopje depois do Balkan Energy Group (BEG), uma empresa privada constituída maioritariamente por capital russo, ter cessado as suas operações durante o verão por insolvência financeira.

Ao mesmo tempo, o município de Skopje, capital do país, decidiu reduzir também a iluminação pública nas ruas principais com apenas 70% da produção de luz.

Tanto a administração central como local limitarão a temperatura do ar condicionado nos seus escritórios a 27 graus Celsius durante os dias quentes e a 20 graus Celsius durante o outono e o inverno.

A Macedónia do Norte assegurará 70% das suas necessidades energéticas através da produção doméstica, principalmente pelas centrais elétricas a carvão "Bitola" e "Oslomej", enquanto quantidades menores serão fornecidas pela energia eólica, fotovoltaica, painéis solares e centrais hidroelétricas, sendo que o resto da procura será coberto por importações de carvão da Grécia, Albânia e Kosovo.

No que diz respeito ao gás natural, o Estado está 100% dependente do gás russo do único gasoduto do país, proveniente da vizinha Bulgária.