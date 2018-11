Macron adverte contra nacionalismo, a que chamou "o oposto do patriotismo"

"A lição da Grande Guerra não pode ser o rancor de um povo contra os outros", frisou Macron na cerimónia de Paris.

Por Lusa | 12:19

O Presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu este domingo contra o crescimento do nacionalismo, a que chamou "o oposto do patriotismo", no discurso que proferiu nas comemorações do centenário do Armistício, no Arco do Triunfo, em Paris.

"O patriotismo é precisamente o oposto do nacionalismo. O nacionalismo é uma traição do patriotismo. Ao dizermos 'os nossos interesses primeiro, o que quer que aconteça aos outros', estamos a apagar aquilo que de mais precioso uma nação pode ter, o que lhe dá vida, o que lhe dá grandeza e o que é mais importante: os seus valores morais", disse Macron.

"A lição da Grande Guerra não pode ser o rancor de um povo contra os outros", frisou Macron.