Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Macron anuncia que o Volta a França partirá de Copenhaga "num dos próximos anos"

A capital dinamarquesa é candidata a acolher a partida da mais prestigiada competição velocipédica do mundo em 2020 ou 2021.

10:28

O presidente francês, Emanuel Macron, anunciou esta quarta-feira, durante uma visita de Estado à Dinamarca, que a cidade de Copenhaga vai ser palco da partida da Volta à França em bicicleta "num dos próximos anos".



A capital dinamarquesa é candidata a acolher a partida da mais prestigiada competição velocipédica do mundo em 2020 ou 2021.



Esta quarta-feira de manhã, Emanuel Macron aproveitou para "furar" o programa oficial e dar um passeio de bicicleta pela cidade de Copenhaga, juntamente com o primeiro-ministro dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen.



Macron, que levou na comitiva oficial o diretor do Tour, Christian Prudhome, ofereceu a Rasmussen uma camisola autografada pelo britânico Geraint Thomas (Sky), vencedor da última edição do Tour.