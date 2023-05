Macron avisa que UE não cumprirá objetivos climáticos sem energia nuclear

O presidente francês alertou esta quarta-feira que os objetivos climáticos da União Europeia (UE) não poderão ser atingidos sem energia nuclear, criticando as medidas do bloco europeu nessa área, diferentes das aplicadas às renováveis.

"O que queremos na Europa é pragmatismo e neutralidade tecnológica", sublinhou Emmanuel Macron numa conferência de imprensa em Bratislava com a presidente eslovaca, Zuzana Caputova, em resposta a uma pergunta sobre o bloqueio francês ao projeto da diretiva europeia sobre as energias renováveis.

Macron destacou que a UE estabeleceu "uma meta muito ambiciosa" para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55 por centi até 2030 em relação a 1990 e a neutralidade carbónica até 2050.

"Nenhum especialista sério diz que esse objetivo pode ser alcançado sem energia nuclear", enfatizou o presidente francês.

Por isso, Macron exigiu "que se imponha a neutralidade tecnológica na UE para que não haja enviesamento" e para alcançar "o mercado mais integrado possível".

Na França, cerca de 70% da energia é gerada com os 46 reatores nucleares cuja vida útil o presidente francês pretende estender para os 50 ou 60 anos.

O país irá também ter pelo menos mais seis reatores desse tipo, que deverão entrar em funcionamento entre 2037 e 2050.

A França formou uma aliança de países pró-nucleares dentro da UE que, na última reunião realizada a 16 de maio, reuniu 16 estados-membros.

Paris lidera o bloqueio à adoção da diretiva sobre energia nuclear por não concordar com as condições que são estabelecidas para o uso do hidrogénio gerado com energia nuclear, diferentes das do hidrogénio verde que, segundo os críticos, goza de mais benefícios.

Para além da França, nesse grupo estão também a Espanha, Áustria e Luxemburgo.