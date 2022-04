Macron deixa alerta em fecho de campanha para as presidenciais francesas

OPresidente Emmanuel Macron fechou esta sexta-feira a campanha eleitoral com promessas de reforma drástica no Governo, que pretende mais planificador e interventivo. Mas apesar dos cerca de 10% de vantagem nas sondagens para o escrutínio de domingo sobre a rival de extrema-direita, Macron alerta para o risco de o voto de protesto levar a uma vitória surpresa de Marine Le Pen.









“Ela conseguiu tirar partido de coisas que não conseguimos fazer, coisas que eu não consegui para pacificar a revolta”, admitiu Macron à rádio France Inter.

Mais tarde, no comício final em Figeac, tentou captar o voto gaullista e de esquerda ao prometer uma governação mais planificada. “Podem perguntar, tornou-se comunista? Não, mas escuto a voz dos insatisfeitos”, afirmou, com a clara preocupação de mobilizar o eleitorado, pois uma abstenção próxima dos 26% pode causar uma reviravolta nos resultados.





A rival de extrema-direita escolheu Pas-de-Calais para encerrar a corrida eleitoral e apontou críticas ao projeto de Macron de aumentar de 62 para 65 anos a idade da reforma. Marine Le Pen criticou ainda o Presidente por falar da possibilidade de levar o caso a referendo. Para Le Pen, que promete reformas aos 60 anos, forçar os jovens a trabalharem 45 anos para ter direito à reforma “é uma profunda injustiça social e um absurdo económico”.



Apelo a eleitores portugueses contra Le Pen

O responsável da campanha de Emmanuel Macron no departamento de Var, Sul de França, pediu aos portugueses com nacionalidade francesa que não votem em Marine Le Pen, pois, considerou, a candidata de extrema-direita não defende “os valores” da comunidade. Reynald Cadoret, empresário do ramo imobiliário com família oriunda de Viana do Castelo, afirmou à Lusa que o voto certo é em Macron, “pois é ele que defende os nossos valores, que defende a abertura ao Mundo.”