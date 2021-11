Macron e Kamala Harris consideram cooperação franco-norte-americana "essencial"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, insistiram esta qiarta-feira na cooperação "essencial" entre França e Estados Unidos perante o "início de uma nova era", dois meses após a crise dos submarinos australianos.

"Estamos de acordo ao dizer que estamos no início de uma nova era e que a nossa cooperação é absolutamente essencial", declarou o Presidente francês no início de uma reunião de uma hora e meia com Kamala Harris, que chegou na terça-feira a Paris para uma visita de cinco dias.

A 'número dois' da Administração Biden aí assistirá na quinta-feira às cerimónias de 11 de novembro (dia da comemoração do armistício de 1918 que pôs fim aos combates da Primeira Guerra Mundial), no Fórum de Paris para a Paz, e, na sexta-feira, a uma conferência sobre a Líbia.