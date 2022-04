Sem surpresas, Emmanuel Macron e Marine Le Pen foram este sábado os dois candidatos mais votados na primeira volta das eleições Presidenciais francesas e vão discutir no próximo dia 24 quem será o próximo inquilino do Palácio do Eliseu, numa repetição do duelo de 2017. Todos os restantes candidatos, com exceção de Éric Zemmour (extrema-direita), apelaram ao voto contra Le Pen na segunda volta.









