A França viveu na noite e madrugada de sábado a terceira jornada consecutiva de protestos violentos contra a decisão do Presidente Emmanuel Macron de impor, na quinta-feira, o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos sem votação do projeto na Assembleia Nacional. A polícia prendeu 169 pessoas no sábado, 122 das quais nos protestos de Paris, de longe os mais violentos.









