Emmanuel Macron foi reeleito como Presidente de França, mas não tem direito a estado de graça. As Legislativas de junho estão já ao virar da esquina e Macron tem agora pela frente o difícil desafio de manter a maioria no Parlamento perante um país dividido e uma oposição mais forte do que nunca.

Resultados da segunda volta das eleições presidenciais em França







Os principais adversários do Presidente francês já deixaram o aviso. Marine Le Pen, que no domingo conseguiu obter a maior votação de sempre de um candidato de extrema-direita, com 41,45%, quer capitalizar esse resultado nas Legislativas de 12 e 19 de junho e “tirar o poder das mãos de Macron”. De igual modo, Jean-Luc Mélenchon, candidato de extrema-esquerda que ficou em terceiro na primeira volta, exortou os seus eleitores a não baixarem os braços, afirmando que é possível bater Macron e “escolher um caminho diferente”. “A terceira volta começa agora”, disse.





Macron está ciente que muitos franceses só votaram nele para evitar a vitória de Le Pen e, por isso, disse no seu discurso que o grande objetivo do seu segundo mandato será “unir o país”. Sabe também que, sem maioria no Parlamento, a sua agenda de reformas fica bloqueada e será forçado a uma coabitação incómoda durante cinco anos.