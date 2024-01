Macron escolhe Attal para travar a extrema-direita

O Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou na terça-feira o seu popular ministro da Educação, Gabriel Attal, como novo primeiro-ministro, numa tentativa de injetar sangue novo no Governo antes das eleições europeias de junho e travar a ascensão imparável da extrema-direita.Attal, de apenas 34 anos, será o primeiro-ministro mais jovem de França e também o primeiro homossexual assumido a ocupar o cargo. Substitui no cargo a tecnocrata Élisabeth Borne, que apresentou a demissão na segunda-feira.Excelente comunicador, Gabriel Attal é um dos políticos mais conhecidos e populares de França. Foi porta-voz do Governo durante a pandemia, antes de ser nomeado, no ano passado, como ministro da Educação.A sua primeira medida foi proibir a ‘abaya’ - veste tradicional muçulmana - nas escolas, ganhando elogios dos setores mais conservadores da sociedade francesa.A nomeação de Attal visa rejuvenescer a imagem do Governo e tentar encurtar distâncias para a extrema-direita, liderada pelo popular Jordan Bardella, de 28 anos, que lidera as sondagens para as europeias com 10 pontos de vantagem.