Macron exige a novo Governo francês "resultados, solidariedade e velocidade"

O Presidente da República francês, Emmanuel Macron, reuniu esta sexta-feira o primeiro Conselho de Ministros do seu novo Governo, um dia após tê-lo nomeado, e exigiu-lhe "resultados, solidariedade e velocidade".

Segundo alguns participantes na reunião do executivo -- o mais pequeno dos últimos anos, com apenas 11 elementos, além do primeiro-ministro, Gabriel Attal, e do próprio Presidente -, Macron disse esperar um Governo de ação.

De forma clara, o chefe de Estado francês pediu aos seus ministros que sejam mais "revolucionários" que "gestores", uma mensagem para que a ação seja a chave nos próximos meses.