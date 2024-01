Macron forçado a intervir após morte de mulher em protesto de agricultores em França

O protesto dos agricultores em França fez, esta terça-feira, uma morte , uma mulher acidentalmente atropelada numa barricada de estrada, levando o Presidente francês, Emmanuel Macron, a pedir ao seu Governo "soluções", após cinco dias de manifestações.

Apesar da reunião realizada na segunda-feira entre o primeiro-ministro, Gabriel Attal, e representantes de sindicatos de agricultores para aplacar a revolta do setor, as mobilizações prosseguiram, com pelo menos seis estradas ou autoestradas cortadas.

Numa delas, próximo da cidade de Pamiers, no sopé dos Pirenéus, morreu a agricultora Alexandra Sonac, de 35 anos, que participava no protesto bloqueando a circulação juntamente com membros da família. A sua filha de 14 anos ficou gravemente ferida.