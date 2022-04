Macron mais líder após debate com Le Pen

O Presidente francês e recandidato ao cargo, Emmanuel Macron, manteve a liderança nas sondagens após o tenso e longo debate da noite de quarta-feira com a extremista de direita Marine Le Pen, rival na segunda volta. De acordo com um estudo de opinião parcialmente realizado já após o frente a frente, o presidente será reeleito com 56% dos votos no escrutínio decisivo deste domingo.Apesar disso, Le Pen não pode ser descartada desde já, pois, segundo vários analistas, foi ela a mais eficaz a cativar os abstencionistas da primeira volta (mais de 26%) e a captar o voto jovem, desde logo graças às promessas de isenção fiscal para os menores de 30 anos e de transportes públicos grátis para menores de 25.Mais de 15,5 milhões de pessoas assistiram às quase três horas de debate televisivo, durante o qual Le Pen se mostrou bem menos agressiva do que no debate de 2017, que perdeu de forma clara. Desta feita, a radical de direita mostrou uma faceta mais moderada e revelou melhor preparação, sabendo capitalizar o desgaste de 5 anos de poder de Macron, como quando sublinhou que 70% dos franceses acreditam ter perdido poder de compra durante os anos de poder do rival.Mas, uma vez mais, Macron revelou melhor conhecimento dos temas e atacou os pontos débeis de Le Pen, como a ligação à Rússia de Vladimir Putin, a quem a extremista deve cerca de 9 milhões de euros de apoios de campanha.