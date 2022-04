Acusado de ter entrado tarde na campanha, permitindo que Marine Le Pen ganhasse votos, Emmanuel Macron não perdeu tempo e, esta segunda-feira de manhã, poucas horas após a divulgação dos resultados da primeira volta das Presidenciais francesas, já estava na rua e tentar convencer os eleitores a votarem nele no confronto final com Le Pen, marcado para o próximo dia 24. O local escolhido para esta primeira arruada não podia ser mais significativo: Denain, uma das cidades mais pobres de França e um dos bastiões da extrema-direita no Norte do país.









“Quero mostrar aos franceses que as minhas propostas são justas e têm consciência social”, disse o Presidente num breve contacto com populares, em que não fugiu à defesa de algumas das suas propostas mais impopulares, como o aumento da idade da reforma. As propostas de Le Pen, que promete fazer exatamente o contrário, “são insustentáveis”, insistiu.

As sondagens colocam Macron e Le Pen separados por apenas dois pontos na segunda volta (51%-49%), o que deixa tudo em aberto. Macron precisa, por isso, de convencer os cerca de 50% de eleitores que votaram nos outros candidatos na primeira volta, principalmente os mais de 20% que votaram em Jean-Luc Mélenchon (extrema-esquerda). O candidato da França Insubmissa pediu aos seus apoiantes para não darem “um único voto” a Le Pen, mas também não apelou diretamente ao voto em Macron, o que pode levar muitos a absterem-se.