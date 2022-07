Macron orgulhoso por ter apoiado Uber diz que não voltaria atrás

O presidente francês Emmanuel Macron disse estar orgulhoso de ter apoiado a Uber e que não voltaria atrás, mesmo depois de terem sido expostos os Uber Files.Os Uber Files, divulgados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, revelaram que entre 2014 e 2016, o então ministro da economia do governo de François Hollande teve reuniões secretas e não declaradas com a Uber e que fez pressão para que a empresa fosse autorizada a funcionar em França. Esta terça-feira, reagindo às notícias, Macron afirmou que apenas se limitou a fazer o seu trabalho "como ministro" e que as reuniões foram sempre na esfera oficial, indo acompanhado da sua equipa."Estou orgulhoso de o ter feito. Eles criaram empregos em França e por isso estou muito orgulhoso. E se quiserem saber, fá-lo-ia de novo amanhã e depois de amanhã", frisou Macron que fazia uma visita oficial a uma fábrica de chips em Crolles. Disse ainda que reúne "há vários meses" com os empresários da empresa GlobalFoundries que criou, alegadamente, 1.500 novos postos de trabalho na cidade. E acrescentou que irá continuar a lutar pelo direito dos empresários a fundarem empresas e criar empregos.Macron lembrou ainda o seu papel na luta pela regulamentação dos gigantes da Internet. "Quando me tornei presidente, regulámos o sector de forma generosa. Somos o primeiro país que regulamentou as plataformas online e fizemos pressão para que se fizesse o mesmo a nível Europeu", sublinhou, citado pelo jornal The Guardian.